Schandfleck in Unkel Stadt kämpfte 20 Jahre für Abriss der „Löwenburg“ 06.11.2025, 18:00 Uhr

i Das ehemalige Hotel Löwenburg war zum Schandfleck verkommen. 2019 wurde es abgerissen. Sabine Nitsch

Das ehemalige Hotel Löwenburg gammelte 20 Jahre vor sich. Der Eigentümer weigerte sich, die Immobilie zu verkaufen, die Stadt hatte lange keine Handhabe. Rückblick auf die Geschichte eines Schandflecks, der die Entwicklung einer Stadt blockierte.

Sie sind verwahrlost, stehen leer, verschandeln das Stadtbild und blockieren manchmal sogar die Stadtentwicklung. Bauliche Schandflecke, Schrott- oder Problemimmobilien gibt es überall. Markantes Beispiel im Kreis Neuwied: das ehemalige Hotel Löwenburg in Unkel.







