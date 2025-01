Jahresausblick Bad Hönningen Stadt hat Investitionen auf das Nötigste zurückgefahren 28.01.2025, 11:00 Uhr

i In Bad Hönningen soll der Alte Schulplatz saniert werden. Heinz-Werner Lamberz

In der Stadt Bad Hönningen werden Konzepte entwickelt für Senioren und die Jugend. Aber auch ein Mobilitätskonzept soll entwickelt werden. Ein Windpark soll die Einnahmen verbessern.

Die Stadt Bad Hönningen muss sparen. Der Haushalt weist ein bescheidenes Plus von 2149 Euro auf. „Wir haben wegen der angespannten Haushaltslage alle Ausgaben runtergefahren. Wir haben kein Geld, und man kann nun mal nur das ausgeben, was man auch hat“, umreißt Stadtbürgermeister René Achten die Lage beim Blick auf das, was 2025 ansteht.

