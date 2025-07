Aus Kreis mach Stern: Wegen der Umbaumaßnahmen auf dem Luisenplatz hatte sich das 44. Deichstadtfest von der traditionellen Runde durch die City zu einer sternförmigen Veranstaltung zwischen Schlossstraße, Alter Andernacher Straße und der Luisenstraße entwickelt. Das gefiel nicht allen. Aber wie es auf dem aktuellen Deichstadtfest-Hand-Bändchen der Stadt dann zu lesen war, musste das Motto „Wer schön sein will, muss bauen“ eben auch mal für das Neuwieder Vorzeigeevent, zumindest wohl einmalig, in die Tat umgesetzt werden.

Der Abbau am Montag lief wie am Schnürchen. Jörg Niebergall

Das gefiel nicht allen Besuchern, auch wenn das städtische Amt für Stadtmarketing am Montag eine durchaus zufriedene Bilanz diagnostizierte. „Von vielen Besuchern bekamen wir eine positive Rückmeldung“, so die stellvertretende Amtsleiterin Nathalie Schneider. „Dass nicht alle Gastronomen mit ihrem Standort hundertprozentig glücklich waren, wurde uns aber auch berichtet.“

„Manche haben den Umsatz ihres Lebens gemacht, manche hatten einfach einen unglücklichen Standort.“

Getränkelieferant Jörg Kemmler

Getränkelieferant Jörg Kemmler, der das Fest seit Jahren betreut, war geteilter Meinung. „Manche haben den Umsatz ihres Lebens gemacht, manche hatten einfach einen unglücklichen Standort“, so Kemmler. „Vor der Bühne vier lief es auf der gesamten Fläche prima, aber am Bierbrunnen an der Kreuzung Luisenstraße war es einfach akustisch etwas problematisch.“

Dort hatte man als Besucher quasi die Qual der Wahl und wurde von der Musik von gleich drei Bühnen beschallt. Da dürfte der Umsatz dann einfach nicht gestimmt haben, zumal davon neben Materialeinsatz, Strom und Wasser auch Standgeld und die Löhne bezahlt werden müssen. „Man hätte manche Bühne etwas drehen können“, meinte Kemmler. „Das wäre besser gewesen.“

Jörg Niebergall

Dass es nicht so läuft wie in den vergangenen Jahren, das hatte Imbissbetreiber Herbert Meyer schon im Vorfeld geahnt. „Wir haben sonst auch immer von der Laufkundschaft in der Innenstadt profitiert“, so Meyer, der nun vor der großen Bühne auf dem Aldi-Parkplatz postiert war. „Das fiel dieses Mal komplett weg. Und wenn auf der Bühne kein Programm ist, dann bleiben eben auch die Besucher aus.“ Wenn dann die eine Band lange Pausen mache oder pünktlich aufhöre, ziehe der Tross der Gäste am Abend zu den anderen Bühnen weiter, weiß Meyer: „Zumal das Abendprogramm am Freitag, sagen wir es mal nett, eher schwierig war.“

„Vielleicht hätte man auf eine Bühne verzichten sollen.“

Heiner Kloft, Betreiber der American Sportsbar

Dass es anders als sonst wird, damit hatte auch Heiner Kloft, Betreiber der American Sportsbar, gerechnet. „Sonst waren wir immer mittendrin, die Leute drehten ihre Runde, kamen zurück und blieben, um dann im Hintergrund noch die Musik auf der Schlossstraßenbühne zu hören. Das war dieses Mal anders“, so Kloft. „Vielleicht hätte man auf eine Bühne verzichten sollen oder, wie zum Beispiel im Europadorf, sie ein wenig anders ausrichten sollen.“

Jörg Niebergall

Ähnlich sah es dann auch Elisabeth Meyer vom benachbarten Imbiss und fand, dass man ruhig auf eine Bühne hätte verzichten können. „Wobei es für uns eigentlich ähnlich wie in den vergangenen Jahren war. Schön, wenn das im nächsten Jahr dann auch wieder so ist.“