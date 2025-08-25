Eine gewaltsame Auseinandersetzung in Raubach löste am Donnerstag einen größeren Polizeieinsatz aus. Eine Frau wird nun verdächtigt, ihren Ehemann mit Waffengewalt lebensgefährlich verletzt zu haben. Was sagt die Staatsanwaltschaft heute?

Der Gewaltausbruch in einer Raubacher Gastronomenfamilie hält den Ort immer noch in Atem. Unter den Einwohnern und in sozialen Netzwerken kursieren auch Vermutungen zum möglichen Tathergang. Von den ermittelnden Behörden gab es am Montag keine weiteren Hinweise zum Tatgeschehen vom Donnerstag, die über die bisherige Meldung der Koblenzer Staatsanwaltschaft hinausgehen. Auf Anfrage unserer Zeitung hieß es vom Behördensprecher, Oberstaatsanwalt Thorsten Kahl: „Die Ermittlungen dauern an. Weitere Informationen kann ich Ihnen zurzeit nicht zukommen lassen, um die Ermittlungen nicht zu gefährden.“

Davon abgesehen bestätigte Kahl, dass die Staatsanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren gegen eine 64-jährige Frau eingeleitet hat, die im Verdacht steht, ihren Ehemann am Donnerstag lebensgefährlich verletzt zu haben. Die Polizei hatte den Mann „mit diversen Schnittverletzungen in der Gaststätte der Familie“ aufgefunden.