Ein illegales Straßenrennen auf der L255 endete Mitte August in einem Unfall. Nun ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen die drei Fahrer. Wie der Stand der Ermittlungen ist und welche Gefahren von illegalen Rennen ausgehen?

Drei Männer aus dem Kreis Neuwied, sollen sich am Abend des 14. August auf der L255 ein illegales Autorennen geliefert haben, das bei Etscheid in einem Unfall endete. Nun ermittelt die Staatsanwaltschaft Koblenz gegen die Fahrer.

Das Rennen verlief nach den bisherigen Ermittlungen mindestens über die Strecke Hinterplag/Oberplag über etwa zwei Kilometer bis auf Höhe von Etscheid, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Bei Etscheid landete der 39-jährige Fahrer eines Golf R in einer Leitschutzplanke. Er blieb unverletzt, so die Polizei. Sein Auto erlitt einen wirtschaftlichen Totalschaden. Nach Zeugenaussagen sollen die Autos etwa 100 km/h gefahren sein. Zugelassen sind auf der Strecke zwischen 50 und 70 km/h. Andere Verkehrsteilnehmer seien nicht konkret gefährdet worden.

Ob Unfallfahrer und die anderen mutmaßlichen Teilnehmer (23 und 30 Jahre alt) sich zu dem Rennen verabredet hatten oder ob es spontan dazugekommen war, sei noch unklar, teilt die Staatsanwaltschaft Koblenz mit. Zwei Männern wurde die Fahrerlaubnis vorläufig entzogen. Bezüglich des dritten Fahrers seien noch weitere Ermittlungen erforderlich. Die Fahrzeuge, ein Golf GTI und ein Mercedes-Benz GLE, wurden nicht beschlagnahmt.

Weder auf der L255 noch auf anderen Strecken in der Region würde es häufiger zu illegalen Autorennen kommen, so die Polizeidirektion Neuwied. Die Teilnehmer gefährden mit den Wettkämpfen nicht nur ihr eigenes Leben und Eigentum, sondern auch das von Unbeteiligten, erklärt die Polizei. Durch immanent hohe Geschwindigkeiten, Beschleunigungen sowie eine häufig grob verkehrswidrige und rücksichtslose Fahrweise steige die Unfallgefahr beträchtlich.

Kein Kavaliersdelikt: Auch „rennen gegen sich selbst“ sind verboten

Seit 2017 gilt die Teilnahme an illegalen Straßenrennen nicht mehr als Ordnungswidrigkeit, sondern als Straftat, die je nach Fall mit einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von bis zehn Jahren geahndet wird. Entscheidend ist, ob ein Fahrer fahrlässig gehandelt hat, ob Leib oder Leben eines anderen Menschen oder Sachen von bedeutendem Wert gefährdet wurden und ob durch das Rennen Menschen schwer verletzt oder gar getötet wurden.

Unter den Rennbegriff fallen auch reine Leistungsprüfungsfahrten, bei denen nicht Ermittlung eines „Siegers“ auf der Strecke, sondern das Erreichen von Höchstgeschwindigkeiten das Ziel ist. Dies gilt auch für die sogenannten „Rennen gegen sich selbst“ mit nur einem Fahrer.

Illegale Rennen melden

Für einen Laien seien die illegalen Autorennen schwer zu erkennen, so die Polizeidirektion Neuwied. Hinweise seien starkes Beschleunigen, eine hohe Endgeschwindigkeit und eine rücksichtslose und grob verkehrswidrige Fahrweise wie das mehrfache Wechseln von Fahrstreifen, dichtes Auffahren und ständige Überholvorgänge. Sollten Verkehrsteilnehmer auf eine solche Situation aufmerksam werden, bittet die Polizei darum, dies unverzüglich zu melden.