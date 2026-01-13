Blick auf 2026 St. Katharinen zahlt die Hälfte aller Umlagen im Kreis Sabine Nitsch 13.01.2026, 11:40 Uhr

i 2026 will St. Katharinen unter anderem in die Kita und Grundschule investieren. Heinz-Werner Lamberz

Die ärztliche Versorgung in St. Katharinen steht im Jahr 2026 im Fokus. Ein Ärzte- und Geschäftshaus im Gewerbegebiet soll die Gesundheitsversorgung sichern. Ein Mobilitätskonzept und die Ausweisung von Bauland stehen außerdem auf der Agenda.

In St. Katharinen scheint die Welt, zumindest beim Blick auf die gemeindlichen Finanzen, noch in Ordnung. „Die gute und stabile Finanzlage und damit die erforderliche Investitionskraft versetzen die Ortsgemeinde in die Lage, 2026 wieder wichtige Projekte und Vorhaben anzugehen und die Attraktivität des Wohn- und Gewerbe-/Industriestandortes St.







