„Da bin ich erst einmal tief im Stuhl versunken“, sagt der St. Kathariner Ortsbürgermeister Willi Knopp (CDU) im Gespräch mit unserer Zeitung zu der Darstellung der Ergebnisse der jüngsten Bundestagswahl auf der Internetseite des Landeswahlleiters. Der Grund: Als einzige Gemeinde in der Verbandsgemeinde (VG) Linz war St. Katharinen blau eingefärbt – AfD-blau. Dagegen wehrt er sich.

Landeswahlleiter färbt St. Katharinen blau ein

Zu den Zahlen: Bei den Urnenwahlergebnissen, die auf der Seite des Landeswahlleiters dargestellt werden, lag die AfD bei der Bundestagswahl in St. Katharinen bei 32,3 Prozent der Zweitstimmen, die CDU holte 28,7 Prozent der Stimmen. Nur die SPD war noch zweistellig, Grüne, Linke, BSW und FDP schafften gerade einmal ein einstelliges Ergebnis. Daher wurde die Gemeinde auf der Karte blau eingefärbt. Eine Verzerrung, da die Briefwähler auf Ortsgemeindeebene nicht berücksichtigt werden konnten. Diese Kritik wurde im Nachgang der Wahl an vielen Stellen laut.

i Auf der Karte des Landeswahlleiters ist St. Katharinen in Blau eingefärbt - das Indiz für eine AfD-Mehrheit. Screenshot Daniel Rühle

„Ich bin während der Karnevalsumzüge oft darauf angesprochen worden und viele wollten wissen, was denn in St. Katharinen los sei“, erklärt Knopp, dass er die närrischen Tage nach der Wahl oft habe erklären müssen, dass in der Darstellung des Landeswahlleiters lediglich die Urnenwahlergebnisse auf Ortsgemeindeebene angezeigt wurden. Das sieht er kritisch, denn es verzerre die tatsächlichen Wahlergebnisse in den Gemeinden, „das habe ich bei diesem Mal am eigenen Leib gespürt. Da war mir klar: Das müssen wir klarstellen. Das hier kann nicht so bleiben“, so Knopp, der betont, dass unter Berücksichtigung der Briefwähler ein ganz anderes Bild entstehen würde – ohne AfD-Mehrheit.

„Da war mir klar: Das müssen wir klarstellen. Das hier kann nicht so bleiben.“

Willi Knopp (CDU), Ortsbürgermeister von St. Katharinen zum „blauen Fleck“ auf der Landkarte des Landeswahlleiters

Doch was tat man? Knopp und sein Team starteten nach Karneval eine Aufklärungskampagne. Über die eigene Internetseite, die sozialen Medien und Plakate in Aushangkästen informierte die Gemeindeleitung St. Katharinen, wie das tatsächliche Wahlergebnis ausgefallen war: mit einer deutlichen Mehrheit für die Union. „Wir haben ganz neutral das Ergebnis in Form eines Tortendiagramms veröffentlicht zur Aufklärung der Bevölkerung. Ohne jeglichen Kommentar. Ich sehe das auch nicht parteipolitisch“, so der CDU-Ortschef. 50 Plakate habe er drucken lassen. Diese seien zum größten Teil bereits in St. Katharinen und den Ortsteilen verteilt worden. „Der eine oder andere spricht mich schon an und sagt, das sei eine gute Idee“, so Knopp zur Resonanz.

Mit Briefwählern eingerechnet zeichnet sich ein anderes Bild ab

Mit den Briefwählern eingerechnet, kommt Knopp auf ein gänzlich anderes Ergebnis als oben nur auf die Urnenwahl bezogen beschrieben. Die Zahlen habe er sich bei der Linzer VG-Verwaltung besorgt. In Knopps Gesamtergebnis, das nun überall in Form eines Tortendiagramms in der Gemeinde veröffentlicht wird, hat die CDU mit 37 Prozent der Stimmen die Mehrheit, die AfD kommt auf 23 Prozent, die SPD auf 14 Prozent, die Grünen auf 8 Prozent. Auch ein zweites Diagramm zu den Zahlen der Erststimme ist auf dem Aushang vorhanden. Es zeigt, dass Ellen Demuth (CDU) in St. Katharinen mit 43 Prozent der Stimmen einen deutlichen Sieg einfuhr.

i 50 dieser Plakate haben Knopp und die Gemeindeleitung aufgehangen, um den Bürgern die Wahlergebnisse unter Berücksichtigung der Briefwähler näherzubringen. Daniel Rühle

Doch warum hat Knopp den unbedingten Wunsch, das verzerrte Wahlergebnis des Landeswahlleiters zu „korrigieren“? Kurz gesagt: Der St. Kathariner Ortsbürgermeister sieht in der AfD und ihrer Politik „ein großes Problem“. Dennoch habe die Partei knapp 23 Prozent der Bürger seiner Gemeinde anlocken können. „Das ist auf die allgemeine Unzufriedenheit mit der Politik der etablierten Parteien zurückzuführen“, meint er.

Er sieht darin in seinem Tagesgeschäft als ehrenamtlicher Ortsbürgermeister die Problematik, dass das Stigma einer AfD-Mehrheit Menschen abschrecken könnte, in seine Gemeinde zu kommen. Seien es Investoren, Ärzte oder Interessenten für Bauflächen. „Dadurch könnte meine Arbeit zerstört werden“, drückt Knopp seine Befürchtungen aus. „Ich bin da sehr sensibilisiert“, so der Ortsbürgermeister. Und hat die aktuelle Situation mit der angeblichen AfD-Mehrheit schon zu konkreten Absagen von Firmen und Familien gesorgt? „Nein, bisher gab es keine Absage“, resümiert Knopp.