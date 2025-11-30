Bastelspaß für die Kleinen St. Katharinen startet mit Familienweihnachtsmarkt Creativ Picture 30.11.2025, 18:00 Uhr

i Lia hatte viel Spaß mit ihrer Mutter beim Basteln auf dem ersten Weihnachtsmarkt in St. Katharinen. Heinz-Werner Lamberz

Zum allerersten Mal feierte St. Katharinen einen Familienweihnachtsmarkt, der besonders für die Kleinen ein ganz besonderes Erlebnis war. So kam es zu dieser einzigartigen Idee.

Im Sommer dieses Jahres kamen die Vereine auf die zündende Idee, einen Weihnachtsmarkt in St. Katharinen zu veranstalten. Vor sieben Wochen dann traten Vertreter der DJK St. Kathrinen, des TC Blau Weiß St. Katharinen und der Dorfgemeinschaft in die heiße Phase ein und stemmten in kurzer Zeit ein durchweg positives Projekt.







Artikel teilen

Artikel teilen