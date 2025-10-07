Einbrüche und Vandalismus St. Katharinen plant Videoüberwachung von Gebäuden 07.10.2025, 10:00 Uhr

i Willi Knopp, Ortsbürgermeister von St. Katharinen, erhofft sich durch Videoüberwachung einen besseren Schutz öffentlicher Gebäude im Dorf. Daniel Dresen

Die öffentlichen Gebäude in St. Katharinen sind in der Vergangenheit regelmäßig Ziel von Einbrechern und Vandalismus geworden. Zusätzlich zu einem Sicherheitsdienst soll Videoüberwachung bald abschreckende Wirkung auf mögliche Täter haben.

Nach gleich mehreren Einbrüchen und Vandalismusfällen in den vergangenen Jahren will die Ortsgemeinde St. Katharinen ihre öffentlichen Gebäude besser schützen. Seit einiger Zeit überwacht bereits ein Sicherheitsdienst die Einrichtungen in den Nachtstunden.







