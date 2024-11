Kulturdenkmal saniert Spritzenhaus in Giershofen mit neuem Leben erfüllt Jörg Niebergall 24.11.2024, 11:25 Uhr

i Eine historische Handspritze ist ins Spritzenhaus in Giershofen eingezogen. Niebergall

Ein Kulturdenkmal erstrahlt in neuem Glanz - und das hat die Wandergruppe von Giershofen jetzt mit einem Herbstausklang gefeiert.

Das renovierte Spritzenhaus mit Leben erfüllen, so ist das gesteckte Ziel der ortsansässigen Wandergruppe von Giershofen, die jetzt auch gleich zum gemütlichen Herbstausklang mit Snacks und Getränken hierhin einlud. Im Zuge des Dorferneuerungsprogrammes wurde das rund 120 Jahre alte Spritzenhaus in der Vordergasse, das eines von drei Kulturdenkmälern in Giershofen ist, saniert.

