Viele Jahre bekämpfte der Wolderter Erwin Velten engagiert die Ausbreitung des Indischen Springkrauts in der VG Puderbach. Auch organisierte er zahlreiche Aktionen. Als er sich altersbedingt zurückzog, übernahm die Lenkungsgruppe Naturschutz Puderbacher Land die Organisation. Bloß, mit der Zeit ist es ruhiger geworden rund um die Bekämpfung des Indischen Springkrauts und so manches eingeschlafen. Doch nun nimmt die Springkrautbekämpfung wieder Fahrt auf, mehrere Aktionen haben schon stattgefunden, weitere folgen zeitnah.

Eine langjährige Mitstreiterin von Erwin Velten im Kampf gegen das Indische Springkraut nahm das Zepter in die Hand. Myriam Stern ist selbst Beigeordnete der Gemeinde Woldert und auch Mitglied der Grünen im Puderbacher Verbandsgemeinderat. Außerdem ist sie Mitglied im Umweltausschuss der Verbandsgemeinde. Sie hat selbst einige Termine zur Bekämpfung organisiert und sich auch selbst eingesetzt.

2015 war der Höhepunkt

Sie hält es für wichtig, dass es wieder mehr Aktionen im Kampf gegen das Indische Springkraut im Puderbacher Land gibt: „Um das mit viel Einsatz Erreichte zu bewahren und eine flächendeckende Wiederbesiedlung zu verhindern, ist eine regelmäßige Nachsorge vonnöten“, sagt Stern. Die im Jahr 2013 im Puderbacher Land begonnene und über viele Jahre durchgeführte Springkrautbekämpfung habe dazu beigetragen, dass das Springkraut vielerorts dezimiert, ja schier ausgerottet worden sei. „Riesige Bestände wurden mithilfe vieler ehrenamtlicher Helferinnen und Helfer sowie von Forstmitarbeitern vernichtet. Selbst schweres Gerät wurde mehrfach eingesetzt“, betont sie.

Mit 49 Aktionen im Jahr 2015 sei ein Beteiligungshöhepunkt erreicht worden. Nur zwischenzeitlich war es um die Bekämpfung ruhiger geworden: „Da das Springkraut nicht mehr wie seinerzeit allgegenwärtig ist, scheint für viele das Springkrautproblem gelöst. Da dem nicht so ist, ist es umso wichtiger, die in den vergangenen Jahren etwas in den Hintergrund geratene Nachsorge wiederzubeleben.“ Die Gefahr des Indischen Springkrauts werde besonders darin gesehen, dass es sehr schnell große, dominierende Bestände bilde zu Lasten von Flora und Fauna: „Durch die Verdrängung heimischer Pflanzenarten werden die Artenvielfalt reduziert und das ökologische Gleichgewicht gestört. An Gewässern verdrängt das Springkraut Pflanzen, die das Ufer stabilisieren, was zur Erosion führen kann, wenn das Springkraut im Herbst abstirbt“, unterstreicht Stern.

Es fehlt an jungen Engagierten

Laut Stern haben es viele ehemalige Akteure alters- beziehungsweise krankheitsbedingt nicht mehr geschafft, die körperlichen Strapazen der Springkrautbekämpfung auf sich zu nehmen. Sie hofft auf jüngere Menschen, die sich einsetzen, hieran mangelt es bislang. Die Bekämpfung des Springkrauts habe sich überall dort ausgezahlt, wo auch Nachsorge betrieben wurde. „Durch die seit mehr als zehn Jahren stetig betriebene Bekämpfung und Nachsorge im Puderbacher Land haben wir die Ausbreitung verhindert und sind hier meines Erachtens vorbildlich.“ In benachbarten Verbandsgemeinden werde die Bekämpfung nicht so ernst genommen, und man könne hier stellenweise die maximale Ausbreitung feststellen. Zu sehen seien riesige Flächen ausschließlich mit Springkraut, die keinen Platz für andere heimische Pflanzen lassen.

Sie hält es zukünftig für sinnvoll, an Gewässern und Bachläufen Schwerpunkte zu setzen, um dort die Stabilität der Ufer zu gewährleisten. „In diesem Jahr wurden in Zusammenarbeit mit der Realschule plus in Puderbach zwei Aktionen entlang des Holzbaches organisiert. Unser Forstwirt hat den Kindern die Pflanzen gezeigt und erklärt, wie sie einst nach Deutschland kamen, und warum es nun wichtig ist, gegen die Ausbreitung vorzugehen“, hebt Stern hervor. Unter anderem teilte die Realschule plus in Puderbach mit, dass sie den Aufräumtag für die Bekämpfung des Indischen Springkrauts nutzte. Hier engagierten sich Schüler der Klassen 5a und 6c. Forstwirt Timo Runkel informierte im Klimawald an der Grillhütte Mousemich in Puderbach über die Pflanze.

Weitere Aktionen um Juli

Ein paar Bekämpfungsaktionen stehen im Juli noch an: am 12. Juli um 13.30 Uhr in Steimel, Organisatoren sind die Ortsgemeinde und der Verkehrs- und Verschönerungsverein Steimel, Treffpunkt ist am Marktplatz; am 19. Juli um 10 Uhr am Rathaus in Puderbach, Organisatoren sind die Grünen; am 25. Juli in Woldert um 18 Uhr, Treffpunkt ist die Bank „Im Spieß“, die Aktion ist organisiert von Myriam Stern; am 26. Juli um 10 Uhr wieder in Puderbach, Treffpunkt ist erneut das Rathaus, am 28. Juli um 18 Uhr in Ratzert, Treffpunkt ist der Dorfpavillon, die Aktion wird organisiert durch den Heimatverein Ratzert-Brubbach.