Die Neuwieder ärgern sich seit Wochen über verspätete Briefe und Pakete. Die Zustellbezirke seien geändert worden, sagte uns ein Leser. Wie der Pressesprecher der Post darauf reagiert und was er zum Stellenwert von Briefen in der heutigen Zeit sagt.

In einigen Stadtteilen von Neuwied hapert es seit einiger Zeit mit der Postzustellung. Briefe und Pakete kommen Tage, sogar Wochen verspätet und dann oft in Bündeln an. Auch der Rodenbacher Gerhard Neumann wartet zum Teil sehr lange auf seine Sendungen.

So habe er kürzlich einen Gutschein per Brief erhalten. „Da war die Frist abgelaufen, weil die Post zu spät war“, ärgert sich der Mann. Bis vor etwa acht, zehn Wochen sei der Briefträger täglich da gewesen und habe die Sendungen abgegeben, erzählt Neumann weiter: „Seit zwei Monaten ungefähr kann man nur noch davon träumen.“

„Man hat offenbar die Brief- und Paketzustellung zusammengeworfen.“

Gerhard Neumann aus Rodenbach

Die Zusteller hätten die Auskunft gegeben, dass die Bezirke neu geordnet worden seien; das sorge für Verwirrung. Zudem gebe es viele neue Austräger. Und: „Man hat offenbar die Brief- und Paketzustellung zusammengeworfen“, so der Neuwieder.

All das bestätigt Pressesprecher Heinz-Jürgen Thomeczek von Deutsche Post/DHL. Durch den Rückgang der Briefmenge und das weiterhin hohe Niveau der Paketmenge werde die Verbundzustellung – was heißt, dass ein Zusteller Briefe und Pakete zustellt – weiter ausgebaut. Die Ausfälle begründet er mit Urlaub und Krankheit.

i Als es die alte Post in Neuwied noch gab, wurden Briefe und Pakete noch selbstverständlich getrennt ausgetragen. Seit etwa zwei Monaten sei das nicht mehr der Fall, berichtet ein Leser. Jörg Niebergall

Die Brief- und Paketmenge seien grundlegende Parameter für die Bemessung der täglichen Arbeitszeit eines Zustellers. „Dadurch, dass wir einen kontinuierlichen Rückgang der Briefmenge seit Jahren zu verzeichnen haben, verändern sich natürlich auch Bezirke“, erklärt der Sprecher zum Hintergrund.

Sei das Verhältnis Paket zu Brief vor einem Jahrzehnt noch eins zu zehn gewesen, kämen jetzt auf ein Paket nur noch drei Briefe. „Dafür steigen die Paketmengen nach wie vor an“, so Thomeczek und führt weiter aus: „Wir gehen davon aus, dass der Brief uns noch sehr lange erhalten bleibt. Das Briefgeschäft ist nach wie vor wichtig für viele Menschen in der Gesellschaft – das zeigen zum Beispiel die Briefwahlen.“

„Wenn es aber wirklich wichtig ist oder von Herzen kommt, zählt der Brief.“

Pressesprecher Heinz-Jürgen Thomeczek von Deutsche Post/ DHL

Die Deutschen schrieben zwar weniger Briefe, wollten aber nicht ganz auf die Möglichkeit verzichten, weiß der Sprecher. „Ganz im Gegenteil“, betont er. „Beiläufige Infos versenden die Kunden mit dem Handy. Wenn es aber wirklich wichtig ist oder von Herzen kommt, zählt der Brief“, ist er sich sicher.

Dabei greift Thomeczek nach eigener Aussage auf Ergebnisse einer Gesellschaft für Sozialforschung und statistische Analysen zurück. „Das hat Forsa jüngst bestätigt: Die Bürger und Bürgerinnen erwarten von uns, dass wir ihre Briefe zuverlässig transportieren und zustellen“, sagt der Pressesprecher. Briefe müssten aber nicht mehr von heute auf morgen ankommen. „Die ‚Eilbedürftigkeit’ besteht nicht mehr. Dafür gibt es Computer und Handys“, fasst Heinz-Jürgen Thomeczek die Ergebnisse zusammen.

Gerhard Neumann hat sich jedenfalls bei der Bundesnetzagentur beschwert, bisher ohne Folgen. Doch unser Leser befindet sich in guter Gesellschaft: Bei der Behörde gingen im ersten Halbjahr dieses Jahres 22.981 Beschwerden zu Postdienstleistungen ein – ein Höchstwert. 89 Prozent der Kritik richten sich gegen Deutsche Post/DHL.