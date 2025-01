Jahresvorschau 2025 Sportlerheim und Brücke sind Neustadts Baustellen 20.01.2025, 13:00 Uhr

i Der Abriss des alten Sportlerheims in Neustadt ist so gut wie abgeschlossen. Der Neubau, der auch Räumlichkeiten für die Gemeindebücherei beinhalten soll, wird bald gebaut. Heinz-Werner Lamberz

Ein Mammutprojekt und viele kleine Projekte: In Neustadt steht 2025 viel an, um die Infrastruktur im Kernort und den Ortsteilen zu verbessern.

2025 passiert in Neustadt viel. Das kündigt Ortsbürgermeister Thomas Junior im Gespräch mit unserer Zeitung an. Dabei gibt es neben einem Mammutprojekt auch viele kleine Dinge.Das besagte Mammutprojekt ist der Neubau des Sportlerheims inklusive Räumlichkeiten für die Gemeindebücherei am Sportplatz.

