Höchstleistungen erbracht Sportler für herausragende Erfolge in Anhausen geehrt Jörg Niebergall 07.05.2026, 13:03 Uhr

i Die Sportler freuten sich über die Ehrung der VG Rengsdorf-Waldbreitbach. Jörg Niebergall

In Anhausen hat die Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach herausragende Sportler – vom Ausdauerathleten bis zum Motorsportler geehrt. Im Fokus standen dabei außerordentliche Leistungen.

„Wenn wir auf die Ehrung schauen, wird schnell klar: Wir sprechen hier nicht nur über gute Leistungen – wir sprechen über herausragende Erfolge auf allen Ebenen“, begann Verbandsgemeindebürgermeister Pierre Fischer seine Begrüßung anlässlich der Sportlerehrung der VG Rengsdorf-Waldbreitbach, die erstmals im Dorfgemeinschaftshaus Anhausen stattfand.







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