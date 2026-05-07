In Anhausen hat die Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach herausragende Sportler – vom Ausdauerathleten bis zum Motorsportler geehrt. Im Fokus standen dabei außerordentliche Leistungen.
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„Wenn wir auf die Ehrung schauen, wird schnell klar: Wir sprechen hier nicht nur über gute Leistungen – wir sprechen über herausragende Erfolge auf allen Ebenen“, begann Verbandsgemeindebürgermeister Pierre Fischer seine Begrüßung anlässlich der Sportlerehrung der VG Rengsdorf-Waldbreitbach, die erstmals im Dorfgemeinschaftshaus Anhausen stattfand.