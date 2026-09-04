Seit Jahren fordern Erpel, Leubsdorf und Leutesdorf auf der Bahnstrecke zwischen Köln und Koblenz eine bessere Taktung. Der SPNV Nord hatte in Aussicht gestellt, dass dies 2027 möglich sein könnte. Unsere Zeitung hat nun beim Verband nachgefragt.
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In Erpel, Leubsdorf und Leutesdorf hat vor der Sanierung der rechten Rheinschiene ausschließlich die RB27 stündlich einen Stopp gemacht. Der ebenfalls zwischen Köln und Koblenz pendelnde RE8 fuhr bislang nur an den drei Gemeinden vorbei. Die Ortsbürgermeister der drei Dörfer fordern seit Jahren von der Deutschen Bahn eine bessere Taktung.