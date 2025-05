Fast 500 Besucher ließen es sich nicht nehmen, mit dem Blasorchester Maischeid & Stebach das traditionelle Spießbratenfest zu feiern. Und das nächste Konzert steht schon in den Startlöchern.

Musikalisch, aber auch kulinarisch macht dem Blasorchester Maischeid & Stebach so schnell niemand was vor. Beim traditionellen Spießbratenfest an der Großmaischeider Grillhütte lockten nicht nur leckere Köstlichkeiten, sondern auch jede Menge unterhaltsame Blasmusik.

Den Auftakt machten die Bläsergruppen des Martin-Butzer-Gymnasiums (unter der Leitung von Sven Biermann) und der Nelson-Mandela-Realschule plus (Leitung: Jean-Michel Santer). Dann durfte der eigene Nachwuchs (Leitung: David Buhr) ran, ehe die Veranstalter selbst – das Blasorchester Maischeid & Stebach – unter der Leitung von Maximilian Mohr den musikalischen Höhepunkt bildeten.

„Aus Funk und Fernsehen“ am 11. Oktober

Fast 500 Besucher waren gekommen und ließen sich auch von dem anfänglichen Regenschauer die gute Laune nicht verderben. Die Organisatoren machten auch gleich schon mal Werbung für das gemeinsame Konzert „Aus Funk und Fernsehen“ mit dem gemischten Chor Stebach am Samstag, 11. Oktober.