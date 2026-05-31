Stadt Neuwied nennt Grund
Spielplatz auf der Langendorfer Straße bleibt gesperrt
Seit vielen Monaten kann der kleine Spielplatz auf der Langendorfer Straße in Neuwied nicht genutzt werden.
Seit vielen Monaten kann der kleine Spielplatz auf der Langendorfer Straße in Neuwied nicht genutzt werden.
Rainer Claaßen

Seit Monaten versperrt ein Bauzaun den Zugang zu einem Spielplatz auf der Langendorfer Straße in Neuwied. Eigentlich sollte hier nur schnell ein Schaden behoben werden, doch die Angelegenheit dauert deutlich länger, als die Stadtverwaltung dachte.

Lesezeit 1 Minute
Der Spielplatz auf dem Luisenplatz an der Kreuzung zur Schloßstraße ist in Neuwied beliebt. Bei gutem Wetter spielen dort viele Kinder – oft ist es richtig voll. Nur ein paar Schritte weiter, auf der anderen Seite der Schloßstraße, gibt es einen weiteren kleinen Spielplatz.

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Kreis NeuwiedBauen & Wohnen

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