Benefiz in Waldbreitbach
Spiel der Lotto-Elf hinterlässt bleibenden Eindruck
Fußball gespielt wurde bei der Benefizveranstaltung natürlich auch noch.
Fußball gespielt wurde bei der Benefizveranstaltung natürlich auch noch.
Jörg Niebergall

In Waldbreitbach ist am Freitagabend die Lotto-Elf zum Benefizspiel aufgelaufen. Die Mega-Veranstaltung hat einen bleibenden Eindruck hinterlassen – und das nicht nur wegen des tollen Fußballspiels, das auf den Rasen gebracht wurde.

Lesezeit 2 Minuten
Waldbreitbach als Weihnachtsdorf, Waldbreitbach mit Wied in Flammen, doch spätestens seit Freitagabend können sie an der Wied auch Fußball für den guten Zweck. Und wie! Nachdem die Lotto-Elf bereits 2015 hier ihre Visitenkarte abgegeben hatte, wurde das erneute Gastspiel der von Vizeweltmeister Hans-Peter Briegel und Edgar „Euro-Eddy“ Schmitt gecoachten ehemaligen Bundesligaprofis jetzt zu einem echten Spektakel.

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