In Waldbreitbach ist am Freitagabend die Lotto-Elf zum Benefizspiel aufgelaufen. Die Mega-Veranstaltung hat einen bleibenden Eindruck hinterlassen – und das nicht nur wegen des tollen Fußballspiels, das auf den Rasen gebracht wurde.
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Waldbreitbach als Weihnachtsdorf, Waldbreitbach mit Wied in Flammen, doch spätestens seit Freitagabend können sie an der Wied auch Fußball für den guten Zweck. Und wie! Nachdem die Lotto-Elf bereits 2015 hier ihre Visitenkarte abgegeben hatte, wurde das erneute Gastspiel der von Vizeweltmeister Hans-Peter Briegel und Edgar „Euro-Eddy“ Schmitt gecoachten ehemaligen Bundesligaprofis jetzt zu einem echten Spektakel.