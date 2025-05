Die Schlossstraße in Neuwied ist seit 19. Mai wegen Bauarbeiten gesperrt. Dass das auch die Hermannstraße betrifft, überraschte viele Verkehrsteilnehmer, die auf die Marktstraße auswichen – so wie Busfahrer Dieter Becker aus Neuwied.

Es war Chaos mit Ansage: Wegen Asphaltierungsarbeiten ist die Schlossstraße in Neuwied von 19. bis 22. Mai gesperrt. Dafür muss auch die Hermannstraße abgeriegelt werden. So staut sich der Verkehr schon am Montagnachmittag in der Marktstraße. Eine Umleitung werde eingerichtet und ausgeschildert, um den Verkehr möglichst reibungslos umzuleiten, hatte die Stadt vergangene Woche angekündigt. Doch dass sich die Autos, Transporter und Busse, der komplette motorisierte Innenstadtverkehr, durch die Marktstraße fädeln müssen, führt zu deren Verstopfung.

i Mitten im Stau auf der Marktstraße in Neuwied stand Dieter Becker von Becker Touristik. Sein Bus auf der Linie 79 nach Bendorf hatte daraufhin 20 Minuten Verspätung. Dieter Becker/Becker Touristik

„Unser Bus hat allein schon eine halbe Stunde Verspätung“, sagt Dieter Becker von Becker Touristik, der auf der Buslinie 79 nach Bendorf unterwegs ist. Mit ihm ärgern sich zahllose Autofahrer und Transporter. Auch wenn die Ursache an sich eine positive ist – der erste Bauabschnitt der Schlossstraße sieht seinem Ende entgegen – , bleibt der einzige Trost für mobile Neuwieder, dass die Sperrung am kommenden Freitag aufgehoben sein soll.