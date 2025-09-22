Mehrere Familien waren von einem Wohnhausbrand in Heddesdorf betroffen. Die anschließenden Spendenaufrufe haben zu einem achtbaren Ergebnis geführt.

Der Wohnungsbrand in der Dierdorfer Straße in der Nähe des Von-Runkel-Platzes in Neuwied-Heddesdorf ist einige Wochen her. Ein Spendenaufruf zugunsten der betroffenen Menschen führte bereits zu einem achtbaren Ergebnis.

Neuwieder zeigen Hilfsbereitschaft

Drei Wohnungen waren damals betroffen und werden auf längere Zeit nicht bewohnbar sein.