Der Brand der Weiherhütte hat der Waldgruppe der Steimeler Kita Kunterbunt einen vertrauten Rückzugsort genommen. Der Förderverein hat eine Hilfsaktion gestartet, um Spiel- und Lernmaterial zu ersetzen und neue Geborgenheit zu schaffen.
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Waldforscher-Ausrüstung, Bücher, Spiele und vieles mehr: Der Brand der Weiherhütte in Steimel-Weroth hat fast alle Materialien zerstört, die die Waldgruppe der Kita Kunterbunt für ihren Alltag in der freien Natur brauchte.Der Förderverein der Einrichtung gehörte zu den ersten Helfern, die sich nach Bekanntwerden des Brandes für die Wiederbeschaffung benötigter Materialien einsetzten.