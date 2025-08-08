Es dauerte nur kurze Zeit, doch die Folgen waren verheerend: Bei einem Brand am Mittwochnachmittag hat eine Familie in der Dierdorfer Straße in Heddesdorf ihr Zuhause verloren. Ihr Schicksal hat eine Nachbarin zum Handeln gebracht.

Viel Anteilnahme aus der Bevölkerung erhält eine Familie aus Heddesdorf, die bei einem Feuer alles verloren hat. Nach dem Brand am Mittwochnachmittag in einem Mehrfamilienhaus in der Dierdorfer Straße wurde unter anderem eine Spendenaktion im Internet ins Leben gerufen.

In den sozialen Medien gibt es viel Mitgefühl – und konkrete Hilfe. Am 6. August sei es in Heddesdorf zu einem verheerenden Wohnungsbrand gekommen, heißt es in dem Spendenaufruf. Das Feuer sei im Kinderzimmer der im Erdgeschoss lebenden Familie ausgebrochen. Zu diesem Zeitpunkt seien die Mutter und ihre zwei Kinder zu Hause gewesen. Sie hätten den Brand erst wahrgenommen, als sich das Feuer bereits ausgebreitet hatte.

„Viele, die an der Brandstelle vorbeikamen, haben gefragt: Wie kann ich helfen?“

Maya-Rebecca Lettere, Nachbarin und Initiatorin der Spendenaktion

Eine Nachbarin, Maya-Rebecca Lettere, hat die Spendenaktion über die Online-Plattform GoFundMe ins Leben gerufen. Die Frau haben wir bisher nicht erreicht. „Es ging schnell. So schnell, dass selbst die ehrenamtlichen Brandschützer aus Neuwied, die rasch eintrafen, nicht mehr viel retten konnte“, schildert sie den Ausbruch des Feuers. „Viele, die an der Brandstelle vorbeikamen, haben gefragt: Wie kann ich helfen?“, erklärt die Heddesdorferin den Grund für die Initiative.

Die Eltern mit beiden Kindern – vier und sieben Jahre alt – hätten bei dem Brand ihr Zuhause und fast alle Besitztümer verloren, schreibt sie in ihrem Aufruf. Dazu seien die Katze der Familie mit ihren Kitten bei dem Brand gestorben. Nur ein Kätzchen habe überlebt. Die Mutter sei ins Krankenhaus gekommen, die Kinder stünden unter Schock. Der Vater und die beiden Kleinen seien notdürftig bei Bekannten untergekommen.

„Die Einnahmen gehen direkt an die Familie, um sie beim Neuanfang zu unterstützen”, verspricht die Initiatorin. 4500 Euro sollen zusammenkommen. Am Freitagnachmittag, zwei Tage nach dem Brand im Wohnhaus, waren bereits 60 Prozent der Spendensumme erreicht. Sie sei Vorstandsmitglied der Partei Die Linke in Neuwied, meldet sich deren Stadtverband zu Wort und unterstützt den Spendenaufruf.