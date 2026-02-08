Politik am Stehtisch: Beim Neujahrsempfang auf Schloss konnten Bürger auf Augenhöhe mit grünen Spitzenpolitikern wie Landesministerin Kathrin Eder, der Bundestagsabgeordneten Misbah Kahn und der EU-Politikerin Jutta Paulus ins Gespräch kommen.
Für die Parteien im Land und in der Region beginnt das Jahr mit großen Herausforderungen: Die anstehende Landtagswahl am 22. Februar wird voraussichtlich deutliche Veränderungen mit sich bringen. Die könnten auch Bündnis 90/Die Grünen massiv betreffen, die seit 15 Jahren an der Landesregierung beteiligt sind.