Neujahrsempfang in Engers Speeddating mit der grünen Spitzenpolitik Rainer Claaßen 08.02.2026, 10:00 Uhr

i In ihrer Rede betonte die Landesministerin Katrin Eder die Erfolge der Grünen während 15 Jahren Regierungsarbeit in Rheinland-Pfalz. Rainer Claaßen

Politik am Stehtisch: Beim Neujahrsempfang auf Schloss konnten Bürger auf Augenhöhe mit grünen Spitzenpolitikern wie Landesministerin Kathrin Eder, der Bundestagsabgeordneten Misbah Kahn und der EU-Politikerin Jutta Paulus ins Gespräch kommen.

Für die Parteien im Land und in der Region beginnt das Jahr mit großen Herausforderungen: Die anstehende Landtagswahl am 22. Februar wird voraussichtlich deutliche Veränderungen mit sich bringen. Die könnten auch Bündnis 90/Die Grünen massiv betreffen, die seit 15 Jahren an der Landesregierung beteiligt sind.







