Auswirkungen im Kreis Neuwied Speditionen und Taxifahrer ächzen unter Spritpreisen Jörg Niebergall, Regine Siedlaczek 23.04.2026, 06:00 Uhr

i Taxi? Fehlanzeige. Am Taxistand am Neuwieder Bahnhof ist nichts los, wegen der hohen Spritpreise bleiben einige Wagen zurzeit stehen. Jörg Niebergall

Steigende Kosten machen ein wirtschaftliches Arbeiten für Speditionen und Taxiunternehmen aktuell quasi unmöglich. Die hohen Spritpreise bringen starke Verluste mit sich – einige Taxen bleiben deshalb bereits stehen.

Mehr als 2 Euro, so teuer ist aktuell Treibstoff an deutschen Tankstellen. Was mit geopolitischen Spannungen im Nahen Osten und der Blockade der Straße von Hormus begann, wirkt sich mehr und mehr auch auf die Wirtschaft in Deutschland aus. Vor allem Logistikunternehmen haben mit steigenden Spritkosten zu kämpfen und stehen vor der Entscheidung, Mehrkosten entweder an Kunden weiterzugeben oder geringere Gewinnmargen zu akzeptieren.







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