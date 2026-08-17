Sonntagsfahrverbot gelockert Spediteure im Kreis Neuwied sehen Maßnahme kritisch Jörg Niebergall 17.08.2026, 06:00 Uhr

i Sonntags bleiben die Lkw der Speditionen im Kreis Neuwied stehen, wie etwa bei Becker & Co. Jörg Niebergall

Wegen des Niedrigwassers im Rhein wurde in einigen Bundesländern das Sonntagsfahrverbot für Lkw gelockert – auch in Rheinland-Pfalz. Doch was bringt das wirklich? Wir haben Speditionen im Kreis Neuwied gefragt.

Eigentlich klingt die Rechnung verblüffend einfach: Wenn wegen des extremen Niedrigwassers auf Rhein und anderen Flüssen die Schiffe weniger laden können, müssen eben mehr Lastwagen ran. Rheinland-Pfalz und weitere Bundesländer haben deshalb das Sonn- und Feiertagsfahrverbot für bestimmte Lkw-Transporte vorübergehend gelockert.







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