Sonntagsfahrverbot gelockert
Spediteure im Kreis Neuwied sehen Maßnahme kritisch
Sonntags bleiben die Lkw der Speditionen im Kreis Neuwied stehen, wie etwa bei Becker & Co.
Sonntags bleiben die Lkw der Speditionen im Kreis Neuwied stehen, wie etwa bei Becker & Co.
Jörg Niebergall

Wegen des Niedrigwassers im Rhein wurde in einigen Bundesländern das Sonntagsfahrverbot für Lkw gelockert – auch in Rheinland-Pfalz. Doch was bringt das wirklich? Wir haben Speditionen im Kreis Neuwied gefragt.

Lesezeit 3 Minuten
Eigentlich klingt die Rechnung verblüffend einfach: Wenn wegen des extremen Niedrigwassers auf Rhein und anderen Flüssen die Schiffe weniger laden können, müssen eben mehr Lastwagen ran. Rheinland-Pfalz und weitere Bundesländer haben deshalb das Sonn- und Feiertagsfahrverbot für bestimmte Lkw-Transporte vorübergehend gelockert.
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