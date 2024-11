Sozialdemokraten geschlossen SPD wählt Janick Schmitz zum Vorsitzenden Rainer Claaßen 06.11.2024, 18:58 Uhr

i Einigkeit herrschte bei der Stadt-SPD in fast allen Dingen. Rainer Claaßen

Die Neuwieder SPD ist sich einig: Man möchte sich im Stadtrat stärker positionieren. Bei einer Delegiertenversammlung warf aber auch die OB-Wahl im kommenden Jahr ihre Schatten voraus.

Der Neuwieder SPD-Ortsverband hat einen neuen Vorsitzenden. Etwas mehr als 50 Delegierte waren der Einladung zur Versammlung im Blocker Bürgerhaus gefolgt und wählten Janick Helmut Schmitz an die Spitze der Partei in der Deichstadt. Fredi Winter leitete die Sitzung Die Vorstandswahlen lagen den Mitgliedern offenbar am Herzen.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen