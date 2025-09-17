Wenige Wochen ist es her, dass die Toilettenanlage auf dem Marktplatz in Neuwied in Betrieb genommen werden konnte. Nun sorgt sie wieder für Diskussionen in der Stadt.

Die neue öffentliche Toilette, die – um Monate verzögert, weil bei der Berechnung des Fundaments ein Fehler passiert war – seit Kurzem auf dem Marktplatz Neuwied in Betrieb ist, sorgt nun wegen der unterschiedlichen Behandlung von Männern und Frauen für Diskussionen. Während das Urinal kostenfrei genutzt werden kann, kostet die Toilette für die Frauen 50 Cent.

Katrin Schulz, Geschäftsführerin des SPD-Ortsvereins Neuwied-Stadtmitte und Irlich, hält diese Regelung für nicht hinnehmbar. „Es ist eine Unmöglichkeit, dass Männer das Urinal kostenfrei nutzen dürfen, Frauen jedoch zahlen müssen. Auch Eltern, die ihr Kind wickeln möchten, sind davon betroffen. Es geht hier nicht um die 50 Cent, sondern allein um die Tatsache der Ungleichbehandlung“, macht die Sozialdemokratin deutlich.

Die Genossen verweisen in einer Pressemitteilung zudem auf die hohen Kosten, die die Stadt für die Videoüberwachung öffentlicher Toiletten einsetzt. „Wenn für solche Maßnahmen Zehntausende Euro bereitgestellt werden, kann es bei den Toilettenanlagen nicht um ein paar Cent Einnahmen gehen. Die Stadt muss hier dringend nachbessern und für Gleichbehandlung sorgen“, fordert der Vorsitzende Dieter Hünerfeld.

Für Irritation sorgen auch die unterschiedlichen Türen. Während es sich bei der Damentoilette um eine geschlossene Variante handelt, ist die Tür zur Herrentoilette oben und unten geöffnet – wie in einem Westernsaloon, war aus dem Umfeld des Stadtrats zu vernehmen. Im Winter sei zu erwarten, dass es auf dem stillen Örtchen der Männer bitterkalt wird, wurde angemerkt.