Meinung zur Landtagswahl SPD kann wieder echte Problemlöserin sein Ralf Grün 24.03.2026, 13:13 Uhr

i Vertrauen der Leute gewinnt, wer Nähe wagt, findet unser Redaktionsleiter Ralf Grün. Jens Weber. MRV

Ja, die Klatsche des Wählers vor allem für die SPD tat weh, sehr weh. Im Umgang damit sieht SPD-Kreisvorstand Michael Mahlert einen richtigen Ansatz, wenn er in der Niederlage auch eine Chance sieht, findet unser Redaktionsleiter Ralf Grün.

Die Wahlergebnisse von SPD und FDP im Kreis Neuwied sind verheerend ausgefallen. Da gibt es kein Vertun. Beide Parteien, die bislang zur Ampelregierung in Mainz gehörten, sind die großen Verliererinnen der Landtagswahl – auch an Rhein und Wied. Vor vier Jahren waren die Genossen noch die bestimmende Kraft.







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