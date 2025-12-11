Bürgermeisterwahl und Zukunft SPD, Grüne und CDU in Puderbach blicken nach vorne Lars Tenorth 11.12.2025, 11:00 Uhr

i Die Grünen, aber auch die Parteien der CDU und SPD im Puderbacher Land, wollen wieder mehr Bürgernähe erreichen. Sabine Knorr-Henn

Die Parteien im Puderbacher Verbandsgemeinderat, CDU, Grüne und SPD, blicken teilweise umfassender auf die VG-Bürgermeisterwahl, bei dem Sven Schür als Sieger hervorging. Und so möchten die Parteien das Puderbacher Land mit ihren Themen voranbringen.

Mehr als ein halbes Jahr ist es her, dass Sven Schür die Stichwahl gegen Patrick Rudolph zu Puderbachs neuem Bürgermeister der Verbandsgemeinde (VG) für sich entscheiden konnte. Trotz schwebenden Verfahrens ist klar, dass er am Donnerstag, 18. Dezember, als neuer Bürgermeister eingeführt, während der amtierende VG-Bürgermeister Volker Mendel in der Puderbacher VG-Ratssitzung verabschiedet wird.







