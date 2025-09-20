An B42 und am Roniger Hof SPD fordert mehr Sicherheit für Fußgänger in Linz 20.09.2025, 11:00 Uhr

i Wer auf Höhe der Seniorenresidenz "The Flag" als Fußgänger die B42 in Linz überqueren möchte, lebt gefährlich. Heinz-Werner Lamberz

Wer in Linz zu Fuß auf Höhe der Seniorenresidenz „The Flag“ die B42 überqueren möchte, lebt gefährlich. Eine ähnliche Situation beobachtet die SPD am Roniger Hof. Deshalb erwartet die Fraktion von der Stadt, die Sicherheit für Fußgänger zu erhöhen.

Die Linzer SPD-Stadtratsfraktion ist um die Verkehrssicherheit für Fußgänger in der Bunten Stadt besorgt. Konkret geht es den Sozialdemokraten um zwei neuralgische Punkte: die B42 auf Höhe der Seniorenresidenz „The Flag“ und der Einmündungsbereich L256/K10 am Roniger Hof.







