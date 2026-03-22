Meinung zur Landtagswahl
SPD bekommt Wählerwillen schmerzhaft zu spüren
Die Landtagswahl im Kreis Neuwied ist von einem deutlichen Rechtsruck geprägt, findet unser Redaktionsleiter Ralf Grün.
Die Landtagswahl im Kreis Neuwied ist von einem deutlichen Rechtsruck geprägt, findet unser Redaktionsleiter Ralf Grün.
Jens Weber. MRV

Wenn man vom Direktmandat für die Sozialdemokratin Lana Horstmann absieht, musste die SPD im Kreis Neuwied bei der Landtagswahl eine herbe Klatsche einstecken, findet unser Redaktionsleiter Ralf Grün. 

Lesezeit 2 Minuten
Die SPD hat an Rhein und Wied gehörig auf die Mütze bekommen. Damit war aber auch zu rechnen – und auch mit dem vom Wähler verordneten Rechtsruck. Die Wechselstimmung war dieses Mal doch der stärkerer Trend gegenüber der sonst erfolgreichen Aufholjagd der Sozialdemokraten bei der Landtagswahl zuvor.

Ressort und Schlagwörter

Kreis NeuwiedWK 4 – Neuwied

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Neuwied

Gut zu wissen: Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Neuwied gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren