Wenn man vom Direktmandat für die Sozialdemokratin Lana Horstmann absieht, musste die SPD im Kreis Neuwied bei der Landtagswahl eine herbe Klatsche einstecken, findet unser Redaktionsleiter Ralf Grün.
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Die SPD hat an Rhein und Wied gehörig auf die Mütze bekommen. Damit war aber auch zu rechnen – und auch mit dem vom Wähler verordneten Rechtsruck. Die Wechselstimmung war dieses Mal doch der stärkerer Trend gegenüber der sonst erfolgreichen Aufholjagd der Sozialdemokraten bei der Landtagswahl zuvor.