Meinung zur Landtagswahl SPD bekommt Wählerwillen schmerzhaft zu spüren Ralf Grün 22.03.2026, 23:19 Uhr

i Die Landtagswahl im Kreis Neuwied ist von einem deutlichen Rechtsruck geprägt, findet unser Redaktionsleiter Ralf Grün. Jens Weber. MRV

Wenn man vom Direktmandat für die Sozialdemokratin Lana Horstmann absieht, musste die SPD im Kreis Neuwied bei der Landtagswahl eine herbe Klatsche einstecken, findet unser Redaktionsleiter Ralf Grün.

Die SPD hat an Rhein und Wied gehörig auf die Mütze bekommen. Damit war aber auch zu rechnen – und auch mit dem vom Wähler verordneten Rechtsruck. Die Wechselstimmung war dieses Mal doch der stärkerer Trend gegenüber der sonst erfolgreichen Aufholjagd der Sozialdemokraten bei der Landtagswahl zuvor.







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