Rätsel in Neuwied Sparkasse schließt SB-Terminals in Irlich

i Wie es mit der leer geräumten Sparkassenfiliale in Irlich weitergeht, ist noch ein Rätsel. Jörg Niebergall

Wie es mit dem Gebäude am Weiherplatz weitergeht, ist noch unklar. Die Idee, die Immobilie in ein Dorfgemeinschaftshaus umzuwandeln, scheint aber vom Tisch zu sein.

Im Jahr 2020 wurde der letzte Schalter in der Irlicher Sparkassenfiliale am Weiherplatz geschlossen, nun, fünf Jahre später, sind auch der Geldautomat sowie der Drucker für Kontoauszüge verschwunden. Für die Sparkasse stehen bei dieser Entscheidung vor allem Effizienz und Wirtschaftlichkeit im Fokus, für die Bürger bringt der Abbau der SB-Terminals allerdings neue Herausforderungen mit sich.







