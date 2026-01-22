Vorstand mit 2025 zufrieden Sparkasse Neuwied bilanziert Rekordjahr für Wertpapiere Ralf Grün 22.01.2026, 17:00 Uhr

i An der Marktstraße in Neuwied befindet sich der Hauptsitz der Sparkasse Neuwied. Ralf Grün

Die Niedrigzinsphase ist zwar vorbei, dennoch bewegen sich auch Kreditinstitute in unverändert schwierigen Fahrwassern. Die Sparkasse Neuwied ist aber gut durch das Geschäftsjahr 2025 gekommen. Der Vorstand zeigt sich im Bilanzgespräch zufrieden.

Die Sparkasse Neuwied steht auch nach Ablauf des Geschäftsjahres 2025 „kerngesund“ da. Der Vorstand zeigt sich mit den erzielten Zahlen „sehr zufrieden“, möchte das eigene Haus weiterentwickeln – und blickt bereits auf ein sich anbahnendes Ereignis von großer Tragweite: eine mögliche Fusion „mit der ebenfalls kerngesunden“ Sparkasse Westerwald-Sieg.







