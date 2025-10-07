Wie Hausbesuche funktionieren Sparkasse bietet Alternativen nach Schließung in Irlich Regine Siedlaczek 07.10.2025, 11:56 Uhr

i Sparkasse Irlich, jetzt endgültig geschlossen und ohne Geldautomaten. Jörg Niebergall

Dass die Sparkasse in Irlich ihre SB-Terminals schließt, ist inzwischen bekannt. Unsere Zeitung sprach mit dem Kreditinstitut über alternative Angebote für die Kunden im Neuwieder Stadtteil.

Es ist ein Bild, das sich deutschlandweit abzeichnet und vor Kurzem auch den Neuwieder Stadtteil Irlich erreicht hat: Filialen der Sparkassen schließen, SB-Terminals stellen ihren Dienst ein. In der Regel hängen diese strukturellen Veränderungen mit wirtschaftlichen Aspekten zusammen, sodass ein Erhalt von besetzten Schaltern oder SB-Terminals aus Sicht der Sparkasse nicht mehr rentabel ist.







