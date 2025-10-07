Dass die Sparkasse in Irlich ihre SB-Terminals schließt, ist inzwischen bekannt. Unsere Zeitung sprach mit dem Kreditinstitut über alternative Angebote für die Kunden im Neuwieder Stadtteil.
Lesezeit 2 Minuten
Es ist ein Bild, das sich deutschlandweit abzeichnet und vor Kurzem auch den Neuwieder Stadtteil Irlich erreicht hat: Filialen der Sparkassen schließen, SB-Terminals stellen ihren Dienst ein. In der Regel hängen diese strukturellen Veränderungen mit wirtschaftlichen Aspekten zusammen, sodass ein Erhalt von besetzten Schaltern oder SB-Terminals aus Sicht der Sparkasse nicht mehr rentabel ist.