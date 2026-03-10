Nur noch Filiale in Neuwied Sparda-Bank Südwest schließt SB-Center in Linz Daniel Dresen 10.03.2026, 15:00 Uhr

i Die Sparda-Bank Südwest schließt zum 30. April neun SB-Center in Rheinland-Pfalz, darunter auch den Standort in Linz. Bernd Weißbrod. picture alliance / dpa

Die Sparda-Bank Südwest trennt sich von neun Selbstbedienungsstellen (SB-Centern) in Rheinland-Pfalz. Im Kreis Neuwied wird das SB-Center in Linz geschlossen. Danach ist die Bank nur noch in der Stadt Neuwied vertreten.

Die Sparda-Bank Südwest kündigt die Schließung von neun Selbstbedienungsstellen (SB-Centern) in Rheinland-Pfalz zum 30. April an. Von dieser Entscheidung ist im Kreis Neuwied das SB-Center in Linz betroffen. „Das Nutzungsverhalten von Kunden befindet sich im Wandel – immer mehr Bankgeschäfte werden digital erledigt.







