Die Sparda-Bank Südwest trennt sich von neun Selbstbedienungsstellen (SB-Centern) in Rheinland-Pfalz. Im Kreis Neuwied wird das SB-Center in Linz geschlossen. Danach ist die Bank nur noch in der Stadt Neuwied vertreten.
Die Sparda-Bank Südwest kündigt die Schließung von neun Selbstbedienungsstellen (SB-Centern) in Rheinland-Pfalz zum 30. April an. Von dieser Entscheidung ist im Kreis Neuwied das SB-Center in Linz betroffen. „Das Nutzungsverhalten von Kunden befindet sich im Wandel – immer mehr Bankgeschäfte werden digital erledigt.