Einweihung in Anhausen
Sozialstation bringt Wohn-Pflege-Gemeinschaft an Start
Ministerin Dörte Schall (von links) mit Dirk Bottner und Rebecca Mager
Ministerin Dörte Schall (von links) mit Dirk Bottner und Rebecca Mager
Jörg Niebergall

Die evangelische Sozialstation Straßenhaus versteht sich als Gemeinschaft, die sich Menschen annimmt, die Hilfe brauchen. Das manifestiert sich nicht zuletzt in einem neuen Projekt, das zusammen mit der Kommune Anhausen entstand.

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„Das Haus Sonneneck ist weit mehr als ein Gebäude“, begann Rebecca Mager, Geschäftsführerin der evangelischen Sozialstation Straßenhaus, ihre Begrüßung anlässlich der Einweihung der Wohn-Pflege-Gemeinschaft in Anhausen: „Es ist Ausdruck unseres diakonischen Auftrages.

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