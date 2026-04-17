Einweihung in Anhausen Sozialstation bringt Wohn-Pflege-Gemeinschaft an Start Jörg Niebergall 17.04.2026, 18:00 Uhr

i Ministerin Dörte Schall (von links) mit Dirk Bottner und Rebecca Mager Jörg Niebergall

Die evangelische Sozialstation Straßenhaus versteht sich als Gemeinschaft, die sich Menschen annimmt, die Hilfe brauchen. Das manifestiert sich nicht zuletzt in einem neuen Projekt, das zusammen mit der Kommune Anhausen entstand.

„Das Haus Sonneneck ist weit mehr als ein Gebäude“, begann Rebecca Mager, Geschäftsführerin der evangelischen Sozialstation Straßenhaus, ihre Begrüßung anlässlich der Einweihung der Wohn-Pflege-Gemeinschaft in Anhausen: „Es ist Ausdruck unseres diakonischen Auftrages.







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