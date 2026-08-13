Hunderte versammelten sich auf der Rheinbrohler Ley, als Sonne und Mond über dem Rheintal ein seltenes Schauspiel aufführten. Mit Teleskopen, Monitoren und viel Staunen wurde der Abend zum gemeinsamen Erlebnis.
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Auf der Rheinbrohler Ley wurde es am Mittwochabend richtig voll – und die Blick ging nach oben. Hunderte Besucher folgten der Einladung des Projekts Ikarus, um die partielle Sonnenfinsternis aus besonderer Perspektive zu erleben. Rund 88 Prozent der Sonne wurden vom Mond verdeckt, das Maximum fiel praktisch mit dem Sonnenuntergang zusammen.