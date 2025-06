i Den musikalischen Part hatte DJ Me & Myself übernommen, unterstützt wurde er von der Hombacherin Anne Höpke am Saxofon. Jörg Niebergall

Genauso dürfte es sich Alexandra Heinz, Quartiersmanagerin für die südöstliche Innenstadt, das Event vorgestellt haben. Zum Auftakt von „R(h)ein chillen“ lachte in Neuwied nicht nur die Sonne, auch die vielen Gäste waren bester Laune. Wer Lust hatte, nach Feierabend noch einen der ersten lauschigen Sommerabende zu nutzen, der kam auf seine Kosten.

Natürlich gab’s auch was zu snacken

Die idyllische Grünfläche in den Goetheanlagen hatte sich in eine After-Work-Entspannungsoase verwandelt. Die Organisatoren hatten neben dem Ambiente für kulinarische Leckereien (Don Terrino Genussmanufaktur und Foodtrailer Neuwied) und gekühlte Getränke gesorgt. Den musikalischen Part hatte DJ Me & Myself übernommen, unterstützt wurde er von der Hombacherin Anne Höpke am Saxofon.

Noch zwei Mal darf „R(h)ein gechillt“ werden, am 18. Juni (mit DJ RJ) und am 25. Juni (DJ Stern) von 17 bis 21 Uhr ist es der perfekte Rahmen für einen entspannten Abend in netter Gesellschaft, ob am Stehtisch, im Liegestuhl oder auf der Picknickdecke.