Die Premiere der Naturgenuss-Veranstaltungsreihe „Apfel and friends“ genießen die Teilnehmer im Weingut Peter Hohn in Leutesdorf. Landwirtschaftliche Erzeugerpartner aus der Region sind mit von der Partie.

Ein sommerliches Barbecue mit landwirtschaftlichen Erzeugerpartnern inmitten einer herrlichen Naturlandschaft im Weinidyll Leutesdorf bildete den Auftakt zur neuen Naturgenuss-Veranstaltungsreihe „Apfel and friends“. Mit ihrem jüngsten Format starteten die Naturgenuss-Partner der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises Neuwied und des Naturpark Rhein-Westerwald eine fruchtig-feine Genussoffensive, die bis in den Herbst hinein anhält. Die Premiere der Veranstaltungsreihe fand im Weingut Peter Hohn gemeinsam mit der vierten Ausgabe von „Landgenuss und Wein“ statt.

Während Hohn eine passende Auswahl an Weinen präsentierte, begeisterte Familie Schmitz vom Hof Ronig aus Dattenberg (seit Beginn des Formats dabei), mit Pulled Chicken Burger, selbstgebackenen Fladenbroten und eigenem Grillkäse, nett garniert mit eigenen Tomaten und Salat aus dem Garten. Neu beim Auftakt waren die Naturgenuss-Erzeuger Hof Schmitz und Schäffes Hoflädchen aus Sankt Katharinen-Hargarten.