Mittlerweile ist der Dreiklang des Linzer Sommerfestivals auf dem Buttermarkt in der Bunten Stadt am Rhein in der Region bekannt. Das Areal um den Buttermarkt entlang der Mittelstraße und Neustraße hat sich durchgesetzt, und ist an drei Samstagen im Jahreszyklus als Konzert- und Gourmetmeile beliebt. Leider, so Bürgermeister Helmut Muthers, habe auch alles ein Ende, und so ist das Finale immer mit einem weinenden Auge zu sehen.

Aber es geht weiter, und im nächsten Jahr feiert das Linzer Sommerfestival ein Jubiläum: Es wird zehn Jahre alt, und schon jetzt können sie sich auf das Programm 2026 freuen, so Muthers, der gleichzeitig allen Beteiligten ein großes Dankeschön ausrichtete.

Kölsche Musik

i Der Linzer Männergesangverein bietet einige kölsche Lieder dar. Heinz-Werner Lamberz

Den Auftakt des Finales bestritt der MGV Linz unter der Leitung von Marco Zimmermann. Zudem begeisterten kölsche Hits der Bläck Fööss und der Höhner das Publikum. Im zweiten Teil des Finales holte die Band Sam Cheanz & The Blue Denims die gute alte Zeit des Rock & Roll und ihre Größen zurück.