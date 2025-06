Sommer spielt Streetfoodfestival Neuwied in die Karten

Leckeres Essen aus aller Welt, kühle Getränke und Musik, die Lust zum Tanzen macht: Seit Mittwoch, 18. Juni, und noch bis Sonntag, 22. Juni, gastiert das Streetfoodfestival auf dem Neuwieder Marktplatz. Was halten die Deichstädter davon?

Mädelsabend bei Chiara Reif und ihren drei Freundinnen: Die süße Erdbeermargarita ist aber dann auch viel zu lecker, als man dem widerstehen könnte. Und die Auswahl ist riesig auf der ersten Foodtruckmeile in der Neuwieder Innenstadt. Auf dem Marktplatz tummeln sich bei hochsommerlichen Temperaturen seit Mittwoch, 18. Juni, zahlreiche Foodtrucks und bieten ihre Spezialitäten an: vom saftigen Burger bis hin zu orientalischen oder österreichischen Klassikern. Erfrischende Getränke, kreative Cocktails und kühles Bier runden das Angebot noch bis Sonntag, 22. Juni, ab. Auf die Kinder warten Hüpfburg und Karussell.

„Wir suchen immer neue Städte, die in unser Konzept passen“, sagt Eric Schröder, Organisator und Chef von „Culinario Events“, die seit dem vergangenen Jahr mit den Foodtrucks quer durch die Republik ziehen. „Und da hat das mit Neuwied eben gepasst. Durch den Feiertag sind wir dann sogar fünf Tage präsent.“ Die Deichstadt bietet so in diesem Jahr die Location von einem von 28 Events, bei denen rund 15 Foodtrucks und jede Menge Livemusik die Besucher anlocken.

Coole Drinks und Smalltalk Jörg Niebergall Relaxen im Liegesuhl mit coolen Drinks Jörg Niebergall Getanzt wird beim Streetfoodfestival in Neuwied auch. Jörg Niebergall Leadsängerin Sofia Jung von Dance Cats Jörg Niebergall Dirk Graubner von Dance-Cats Jörg Niebergall Von links: Rebecca, Melanie und Florian beim Langos-Essen Jörg Niebergall Spaß und Drinks Jörg Niebergall Chiara Reif (3. von links) und ihre Freundinnen genießen die Erdbeermargarita Jörg Niebergall 1 / 8

Rebecca, Melina und Moritz haben sich Langos, ein ungarisches Fladenbrot, gekauft und finden das echt lecker. „Eigentlich sind wir rein zufällig hier vorbeigekommen“, meint Rebecca und freut sich nach dem kleinen Snack über ein Salitos, eine Biermischung mit einem Hauch Limette.

Hanka und Jens Flato mögen es lieber ein wenig „konservativer“. Während Hanka ein Weizen genießt, freut sich Ehemann Jens über einen Mojito-Cocktail. „Wir haben heute Morgen auf dem Weg zur Arbeit das Karussell auf dem Marktplatz gesehen“, so die beiden Irlicher. „Da haben wir gedacht, schauen wir mal vorbei.“

„Es gibt jeden Abend Livemusik.“

Eric Schröder, Organisator und Chef von „Culinario Events“

Ein paar Meter weiter geben auf der recht zweckmäßig erbauten fahrbaren Bühne die „Dance-Cats“ mit Sofia Jung und Dirk Graubner aus Limburg beziehungsweise dem Hunsrück derweil den Ton an. Pop und Rock, Schlager und Kölsche Hits, das kommt an und lockt schnell die ersten Tanzwütigen nach vorne.

Musik, leckeres Streetfood und gekühlte Drinks, das ist dann auch das Motto, mit dem die Veranstalter um Eric Schröder bis Sonntag noch den Marktplatz in einen echten Partytempel verwandeln wollen. „Es gibt jeden Abend Livemusik. Verschiedene Bands mit unterschiedlichen Stilrichtungen treten auf, da ist für jeden was dabei“, so Schröder. „Und für Samstagnachmittag hat sich sogar ein Gospelchor angesagt.“

i Getanzt wird beim Streetfoodfestival in Neuwied auch. Jörg Niebergall

Kulinarisch vielfältig ist dann auch die Palette an den vielen Foodtrucks. Taghret Alaf, gebürtige Araberin mit „österreichischem Akzent", verkauft am Austria-Stand Käsespätzle, Kaiserschmarrn, Apfelstrudel und Germknödel mit Pflaumenmus. „Die Spätzle und der Kaiserschmarrn laufen prima“ meint Alaf. „Beim Apfelstrudel fehlen am Abend noch etwas die Abnehmer.“

Chiara Reif und ihre Freundinnen sind von der Erdbeermargarita jedenfalls immer noch rundum begeistert. „Eigentlich wollten wir uns ja nur am Rhein die Beine vertreten“, sagt die Gladbacherin. „Jetzt überlegen wir, ob wir noch ein wenig länger hierbleiben.“