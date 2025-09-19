Für Fleisch, Milch und Co. müssen die Oberbieberer im Moment auf andere Stadtteile ausweichen. Seit der „Nah und Gut“ geschlossen hat, gibt es keinen Supermarkt mehr im Ort. Mit Tante Enso könnte sich das ändern – vorausgesetzt, das Interesse ist da.
Lesezeit 3 Minuten
800 Menschen. So viele müssen sich beteiligen, um die Idee von Rolf und Lars Löhmar zu verwirklichen. Das Vater-Sohn-Duo hat das Gebäude des ehemaligen „Nah und Gut“ in Oberbieber gekauft, nachdem sich die früheren Betreiber in den Ruhestand verabschiedet haben.