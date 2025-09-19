Bürger haben es in der Hand Soll Supermarktkette Tante Enso nach Oberbieber kommen? 19.09.2025, 17:30 Uhr

i Etwa 700 Menschen sind dem Ruf von Tante Enso gefolgt, um sich im ehemaligen "Nah und Gut" über das Konzept der Supermarktkette zu informieren. Viktoria Schneider

Für Fleisch, Milch und Co. müssen die Oberbieberer im Moment auf andere Stadtteile ausweichen. Seit der „Nah und Gut“ geschlossen hat, gibt es keinen Supermarkt mehr im Ort. Mit Tante Enso könnte sich das ändern – vorausgesetzt, das Interesse ist da.

800 Menschen. So viele müssen sich beteiligen, um die Idee von Rolf und Lars Löhmar zu verwirklichen. Das Vater-Sohn-Duo hat das Gebäude des ehemaligen „Nah und Gut“ in Oberbieber gekauft, nachdem sich die früheren Betreiber in den Ruhestand verabschiedet haben.







