Projektierer Wirtgen Invest Solarpark am Ortseingang von Neustadt-Rahms geplant 24.09.2025, 13:00 Uhr

i Der Solarpark von Wirtgen Invest soll zwischen den Neustädter Ortsteilen Rahms und Weißenfels an der K79 entstehen. Heinz-Werner Lamberz

Zwischen den Neustädter Ortsteilen Rahms und Weißenfels soll in den kommenden Jahren ein Solarpark entstehen – der erste überhaupt in der VG Asbach. Der Projektierer der Anlage ist die Wirtgen Invest, die den Strom vor Ort auch nutzen wird.

Im Jahr 2024 hat die VG Asbach und die vier zugehörigen Ortsgemeinden die Anstalt öffentlichen Rechts „Kommunale Energie Asbach“ (KEA AöR) gegründet. Ihre Kernaufgabe ist, den Ausbau erneuerbarer Energien voranzutreiben. Konkret soll sie unter Berücksichtigung der Interessen der Bevölkerung, der Landwirtschaft und des Naturschutzes für Solarparks geeignete Flächen sichern.







Artikel teilen

Artikel teilen