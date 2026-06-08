Geld sparen und dabei der Umwelt etwas Gutes tun: Das haben viele im Sinn, wenn sie über einen Wechsel auf eine Photovoltaikanlage nachdenken. Im Kreis Neuwied erhalten sie dabei Unterstützung von Solarbotschaftern wie dem Vettelschoßer Kai Krähling.
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Eignet sich mein Haus für eine Photovoltaikanlage? Wie groß darf sie sein und wie viel wird sie kosten? Beim Thema Solarenergie herrscht immer noch viel Unsicherheit. Einer, der beim Umstieg auf klimafreundliche Alternativen unterstützen will, ist Kai Krähling aus Vettelschoß.