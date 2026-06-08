Projekt vom Kreis Neuwied Solarbotschafter aus Vettelschoß berät seine Nachbarn Viktoria Schneider 08.06.2026, 10:00 Uhr

i Solarbotschafter Kai Krähling (rechts) arbeitet gut mit Kreis-Klimaschutzmanagerin Janine Sieben zusammen. Das Projekt zielt darauf ab, Bürger beim Umstieg auf umweltfreundliche Alternativen zu unterstützen. Viktoria Schneider

Geld sparen und dabei der Umwelt etwas Gutes tun: Das haben viele im Sinn, wenn sie über einen Wechsel auf eine Photovoltaikanlage nachdenken. Im Kreis Neuwied erhalten sie dabei Unterstützung von Solarbotschaftern wie dem Vettelschoßer Kai Krähling.

Eignet sich mein Haus für eine Photovoltaikanlage? Wie groß darf sie sein und wie viel wird sie kosten? Beim Thema Solarenergie herrscht immer noch viel Unsicherheit. Einer, der beim Umstieg auf klimafreundliche Alternativen unterstützen will, ist Kai Krähling aus Vettelschoß.







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