Heimat der Rockefellers So wurde Rockenfeld dem Erdboden gleich gemacht Viktoria Schneider 14.03.2026, 12:00 Uhr

i Aus der Ferne ist das Feuer zu sehen, mit dem die einstige Heimat der berühmten Rockefellers kontrolliert abgebrannt wurde. Rolf Langhard/Stadtarchiv Neuwied

Ein Feuer verschlingt ein ganzes Dorf: Das war das dramatische Ende von Rockenfeld im Neuwieder Wald. Es brachte die Öldynastie Rockefellers hervor – und wurde doch in den 1960ern aufgelöst und abgebrannt. Archivbilder zeigen das Ende des Orts.

Ein Dorf, das es heute nicht mehr gibt. Erzählungen wie diese gibt es zuhauf. Aber nur wenige „Lost Places“ können von sich behaupten, eine Dynastie in der Größenordnung der Rockefellers hervorgebracht zu haben. Das ist die Geschichte des Ortes Rockenfelds – und davon, was heute noch davon übrig geblieben ist.







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