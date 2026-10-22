Neuwieder steht vor Gericht So wurde Millionen-Betrug des Pflegedienstes entdeckt Justin Buchinger 22.10.2026, 16:00 Uhr

i Ein Neuwieder muss sich vor dem Landgericht Koblenz wegen Betrugs in Millionenhöhe verantworten. (Symbolfoto) Kevin Rühle

Um mehr als eine Million Euro soll der ehemalige Geschäftsführer eines Pflegedienstes mehrere Kostenträger betrogen haben. Wie der Schaden bestimmt wurde, erklärte ein Mitarbeiter einer der betroffenen Krankenkassen.

Wegen Abrechnungsbetrugs muss sich ein Neuwieder vor der 3. Großen Strafkammer des Landgerichts Koblenz verantworten. Als Geschäftsführer eines Pflegedienstes soll er durch nicht erbrachte Leistungen zwischen 2017 und 2019 mehrere Krankenkassen sowie den Kreis Neuwied um insgesamt mehr als eine Million Euro betrogen haben.







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