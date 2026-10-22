Um mehr als eine Million Euro soll der ehemalige Geschäftsführer eines Pflegedienstes mehrere Kostenträger betrogen haben. Wie der Schaden bestimmt wurde, erklärte ein Mitarbeiter einer der betroffenen Krankenkassen.
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Wegen Abrechnungsbetrugs muss sich ein Neuwieder vor der 3. Großen Strafkammer des Landgerichts Koblenz verantworten. Als Geschäftsführer eines Pflegedienstes soll er durch nicht erbrachte Leistungen zwischen 2017 und 2019 mehrere Krankenkassen sowie den Kreis Neuwied um insgesamt mehr als eine Million Euro betrogen haben.