Rasselstein und Werthviertel So will OB Jan Einig mehr Wohnraum in Neuwied schaffen 07.11.2025, 11:00 Uhr

i Bauen, bauen, bauen: Diese Devise gilt auch in Neuwied. Auf dem ehemaligen Rasselsteingelände und im Werthviertel soll neuer Wohnraum entstehen. Matthias Balk/picture alliance/dpa (Symbol)

Der Wohnraum in Neuwied ist knapp. Doch die Deichstadt sei in diesem Bereich keine Ausnahme, sagt Jan Einig. Der wiedergewählte Oberbürgermeister erklärt, wie es um das Rasselsteinquartier und das Werthviertel steht und warum es oft lange dauert.

Die Bevölkerung in Neuwied wächst, der Wohnungsmarkt kommt nicht hinterher. Immer mehr Menschen haben Probleme, eine bezahlbare Wohnung zu finden. Neu ist das nicht – schon seit Jahren arbeitet die Deichstadt an einer Lösung. Vieles sei schon im Gange, sagt Oberbürgermeister (OB) Jan Einig.







Artikel teilen

Artikel teilen