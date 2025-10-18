Weg von Öl und Gas, hin zu mehr Solarenergie und Flusswärme: Die kürzlich fertiggestellte Kommunale Wärmeplanung in Neuwied soll Gebäudeeigentümern zeigen, wie auch in der Deichstadt der Umstieg auf klimafreundliche Alternativen gelingen kann.
Lesezeit 3 Minuten
Klimaneutralität bis 2045: Das hat sich die Stadt Neuwied auf die Fahne geschrieben. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen klimaschädliche Energieträger wie Gas und Öl durch CO₂-neutrale Alternativen ersetzt werden, so gibt es das neue Wärmeplanungsgesetz vor.