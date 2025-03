So will Neuwied aktiv gegen Rassismus sein

„Menschenwürde schützen“: So lautet das Motto der bundesweiten internationalen Wochen gegen Rassismus, die noch bis zum 30. März dauern. Und aus diesem Anlass haben am Montag verschiedene Organisationen, Institutionen, Netzwerke und Gremien zu einem Aktionstag in die Neuwieder Innenstadt eingeladen.

Unter der Federführung von Dilorom Jacka von der Koordinierungsstelle für Integration der Stadtverwaltung Neuwied beteiligten sich im Beisein von Bürgermeister Peter Jung der Caritasverband Neuwied, das Diakonische Werk Neuwied, der AWO-Bezirksverband, das Haus Israel, die Beiräte für Migration und Integration von Stadt und Kreis.

Für Dienstag, 25. März, 15.30 Uhr, ist ein Rollenspiel im Konferenzraum des Diakonischen Werks in der Rheinstraße 69 geplant. Am Mittwoch, 26. März, 17.30 Uhr, lädt die Lajna Imaillah Neuwied (Frauen der Ahmadiyya-Gemeinde) interessierte Frauen zu einer inspirierenden Sitzung in die Bait-ur-Raheem-Moschee in der Matthias-Erzberger-Straße 18 ein.