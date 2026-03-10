Sanierung rechte Rheinschiene
So werden Fahrscheine in den Ersatzbussen kontrolliert
Eine Sprecherin der Bahn kündigt "stichprobeartige" Kontrollen in den Bussen an (Symbolbild).
Eine Sprecherin der Bahn kündigt "stichprobeartige" Kontrollen in den Bussen an (Symbolbild).
Daniel Karmann. picture alliance/dpa

Bei der geplanten Generalsanierung auf der rechten Rheinschiene kommen Ersatzbusse zum Einsatz. Wo Tickets erworben werden können und wie die Kontrollen aussehen sollen, erklärt eine Sprecherin der Deutschen Bahn.

Lesezeit 1 Minute
Fünf Monate lang wird die rechte Rheinschiene zwischen Troisdorf und Wiesbaden generalsaniert, auch der Kreis Neuwied ist betroffen. Dabei kommen Ersatzbusse zum Einsatz, die die Menschen sicher zu ihrem Ziel bringen sollen. Aber wie sieht es mit der Fahrkartenkontrolle aus?

Ressort und Schlagwörter

Kreis NeuwiedVerkehr

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Neuwied

Gut zu wissen: Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Neuwied gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren