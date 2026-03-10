Sanierung rechte Rheinschiene So werden Fahrscheine in den Ersatzbussen kontrolliert Viktoria Schneider 10.03.2026, 16:00 Uhr

i Eine Sprecherin der Bahn kündigt "stichprobeartige" Kontrollen in den Bussen an (Symbolbild). Daniel Karmann. picture alliance/dpa

Bei der geplanten Generalsanierung auf der rechten Rheinschiene kommen Ersatzbusse zum Einsatz. Wo Tickets erworben werden können und wie die Kontrollen aussehen sollen, erklärt eine Sprecherin der Deutschen Bahn.

Fünf Monate lang wird die rechte Rheinschiene zwischen Troisdorf und Wiesbaden generalsaniert, auch der Kreis Neuwied ist betroffen. Dabei kommen Ersatzbusse zum Einsatz, die die Menschen sicher zu ihrem Ziel bringen sollen. Aber wie sieht es mit der Fahrkartenkontrolle aus?







