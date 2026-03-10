Bei der geplanten Generalsanierung auf der rechten Rheinschiene kommen Ersatzbusse zum Einsatz. Wo Tickets erworben werden können und wie die Kontrollen aussehen sollen, erklärt eine Sprecherin der Deutschen Bahn.
Lesezeit 1 Minute
Fünf Monate lang wird die rechte Rheinschiene zwischen Troisdorf und Wiesbaden generalsaniert, auch der Kreis Neuwied ist betroffen. Dabei kommen Ersatzbusse zum Einsatz, die die Menschen sicher zu ihrem Ziel bringen sollen. Aber wie sieht es mit der Fahrkartenkontrolle aus?